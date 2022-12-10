توفيت ملكة جمال لبنان السابقة زينة ترحيني، التي عملت مؤخرًا في مجال الإعلانات، في ظروف غامضة بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة منها.

وتناقل رواد موقع فيسبوك إعلانًا منسوبًا لعائلة الشابة الراحلة تنعى فيه ابنتهم زينة حسن ترحيني، دون توضيح سبب الوفاة

كما تداول ناشطون مقطعًا للراحلة تتحدث فيه عن إصابتها بمرض لم تكشف عنه، وتطلب من متابعيها الدعاء لها، وذلك عقب انتشار خبر وفاة ملكة جمال لبنان السابقة،

وقالت زينة في المقطع: “أنا كتير اشتقتلكم أكتر ما إنتو بتشتاقولي بكتير، ما بدي منكم غير دعواتكم وصلواتكم لأني مريضة كتير، تمنولي الشفا”.

يذكر أن الراحلة زينة ترحيني حصلت على لقب ملكة جمال لبنان قبل سنوات، لتتجه بعده إلى الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي.