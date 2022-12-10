قامت الفنانة دنيا سمير غانم ، بالتهرب من الرد على الأخبار المتداولة حول حمل شقيقتها، الفنانة إيمي سمير غانم، وحينما وجه لها السؤال في مقابله مع برنامج Et بالعربي؛ ردت بشكل غير متوقع، قائلة: “خلينا في الشغل وبس”.

وقد رفض الفنان حسن الرداد تأكيد أو نفي خبر حمل زوجته، الفنانة إيمي سمير غانم في وقت سابق، رغم ظهورها بشكل ملفت أكثر من مرة مؤخرا، وظهور علامات اقتراب الولادة عليها.

وأوضح حسن الرداد في أثناء تواجده على السجادة الحمراء بـ حفل افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ردا على سؤال حقيقة حمل زوجته، مرددا 3 مرات:” ربنا يسهل”.

يذكر أن فيلم تحت تهديد السلاح، الذي يلعب بطولته حسن الرداد، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، حيث احتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى في دور العرض السينمائي.