انفعل لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي على شخص حاول استفزازه بعد مباراة الأرجنتين وهولندا، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وقال ميسي خلال إجرائه لقاء تليفزيوني وهو يوجه حديث لأحد الأشخاص قائلا له: إلى ماذا تنظر؟ هيا اذهب في طريقك أيها الأحمق”.

يذكر أن منتخب الأرجنتين تغلب على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح نتيجة 4-3 ، بعد اننهاء وقت المباراة الأصلي والإصافي بالتعادل 2-2، في إطار منافسات دور الـ 8 بكأس العالم 2022.