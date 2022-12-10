كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن آلية عمل القطرات المرطبة للعين “الدموع الاصطناعية”وأعراضها الجانبية.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تلك القطرات تعمل كمرطب وهي عبارة دموع صناعية لتزويد العين الجافة بالرطوبة المطلوبة.

وشددت على ضرورة اختيار المرطب المناسبة ومراجعة الطبيب عند استمرار جفاف العين أو وجود أعراض الحساسية، مبينة أن القطرات المرطبة آمنة بشكل عام، بشرط حفظها بشكل صحيح وسريان صلاحيتها،

وتابعت:” أعراض الحساسية تتمثل في الحكة، والاحمرار، وتورم العينين، والرؤية غير الواضحة”.