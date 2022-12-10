تحدث الفنان شريف رمزي عن تطورات حالة شقيقه الصحية، وذلك على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر .

وقال شريف رمزي: شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية، ولكن دخل فى غيبوبة، فى هذة الحالة لا نعلم موعد إفاقته، طالبا من الجمهور الدعاء لشقيقه.

وشارك شريف رمزى تعليقا يشيد فيه بمسرحية “انستونا”، قائلا:”من زمان ماشوفتش مسرحية حلوة ومتكاملة وممتعة زي مسرحية أنستونا، كل التحية لكل صناعها الموهوبين بجد استمتعنا وضحكنا من قلبنا ألف مبروك ليكم جميعًا مش عايز انسي حد، لأن بجد الكل عامل دوره بكل موهبة”.