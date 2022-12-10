توفي الصحفي غرانت وال، أمس الجمعة في قطر، وذلك أثناء تغطيته مباراة ربع نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وهولندا في الدوحة.

وقال وكيل وال، تيم سكانلان، إن الوفاة في مقابلة عبر الهاتف ليلة الجمعة، موضحا أن وال كان في منبر الصحافة في الدقائق الأخيرة من مباراة ربع النهائي عندما تعرض لأزمة حادة.

وتابع أنه يعتقد أنه توفي في مستشفى في قطر أو أثناء نقله إلى مستشفى بعد أن شعر بتوعك أثناء انطلاق البطولة.

وكان الصحفي الأمريكي منع من الدخول إلى ملعب مباراة منتخبي أمريكا وويلز، ستاد أحمد بن علي المونديالي، بسبب شعار المثليين الموجود على ملابسه.

يذكر أن الصحفى الشهير غرانت وال حاول دخول الملعب لمباراة ويلز وأمريكا بتيشيرت الشواذ.

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