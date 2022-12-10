أضافت شركة جوجل الأمريكية، تقنية مفاتيح المرور Passkeys رسمياً للنسخة النهائية الأحدث من متصفح كروم، لحل المشاكل الأمنية الناتجة عن عدم كفاية تقنية كلمات المرور Passwords التي تفتقر إلى المستوى المطلوب.

وأوضحت الشركة، أنها أدركت منذ مدة طويلة هذه المشكلات، فبادرت إلى تقديم خطوط دفاع إضافية مثل التحقق بخطوتين، ومدير كلمات المرورGoogle Password Manager.

وذكرت أن هذه التقنية الجديدة تعمل على المصادقة بدون كلمات مرور، وهو ما يمنع إعادة استخدامها وعدم تسربها ضمن البيانات التي يمكن اختراقها، كما تحمي المُستخدمين من هجمات التصيد الاحتيالي.