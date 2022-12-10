توقعت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 3% لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023 كما توقعت أن يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات مثل ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وقال شو هايدونغ نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات :” إنه من إجمالي المبيعات، من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 35 في المئة لتصل إلى تسعة ملايين.

وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك وتراجع يمكن توقعه بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية في نهاية عام 2022.

ودعت إلى تمديد الحوافز حتى عام 2023 على الأقل ومن بينها تخفيض ضريبة الشراء على المركبات ذات محركات الاحتراق ومختلف الإعانات الحكومية المحلية.