أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم صلاة المسلم لصلاة الجمعة مرتين في اليوم.

وقال الشبل :” لا يشرع للمؤمن أن يقيم الجمعة مرتين ولكن في بعض الأقليات والأماكن البعيدة أن يقيموا صلاة الجمعة في المسجد أكثر من مرة وتشهدها أكثر من جماعة. أما أن يقيمها مرتين فهذا من فعل المحدث والفعل المحدث مردود على صاحبه”.