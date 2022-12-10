أطلق خبير تحليل أمني روسي، تحذيرا من أنه يمكن استخدام التلفزيونات الذكية في مراقبة الناس، وفي أعمال التجسس، حتى في حال عدم تشغيلها.

وذكر الخبير ألكسندر باغوف، أن التلفزيونات الذكية الحديثة مزودة بكاميرات وميكروفونات، لذلك يمكن أن يستخدمها المتطفلون للتنصت والتجسس على أصحابها، حتى عند إيقاف التشغيل.

وقال أنه من خلال التسلل إلى التلفزيون الذكي، يستطيع القراصنة الوصول إلى الأجهزة الأخرى الموجودة ضمن الشبكة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، إذ إنه مزود بأجهزة تسمح باستخدام شبكة الإنترنت، لذلك يمكن للدخلاء استخدامه كنقطة انطلاق للوصول إلى الشبكة الداخلية المتصل بها.

وأوصى الخبير، بتحديث برامج التلفزيون بانتظام وعزل الأجهزة الأخرى التي لم يتم التأكد من عدم اختراقها عنه، من أجل منع الدخلاء والمتطفلين من اختراق شبكة المنزل.