أوضح فضيلة الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل هل تكفي توبة واحدة لكل الذنوب أم يجب استحضار الذنب عند كل توبة.

وقال الشبل :” لابد من استحضار الذنب والتوبة منه خصوصاً ما يتعلق بالكبائر أما الصغائر فيكفيه توبة واحدة تعمها بشرط أن يكون صادقاً في توبته مشفقاً من الله عز وجل فيها عازماً ألا يرجع إلى الذنب مرة أخرى”.