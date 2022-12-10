كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في عدة مدن.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني حاسب آلي أول، مسؤول نظم إدارية، مسؤول شبكات، أخصائي سلامة، فني صوتيات ومرئيات ثاني، مفتش سلامة، ممرض، أخصائي دعم فني، مهندس معالجة مياه، وغيرها من الوظائف.

وذكرت أن أماكن العمل: الرياض، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، بينما التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عبر موقع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني