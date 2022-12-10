صور.. مواصفات وسعر كيا بيجاس 2023 في المملكة

تعد سيارة كيا بيجاس 2023 واحدة من أفضل السيارات التي تلائم الشباب المقبلين على امتلاك سيارة للمرة الأولى.

وتتوفر السيارة الكورية الصغيرة في المملكة من خلال 4 فئات لدى كيا الجبر بالأسعار التالية:

سعر كيا بيجاس 2023 فئة LX S1 الفئة الأولى – 53,358 ريال شامل الضريبة

سعر كيا بيجاس 2023 فئة LX S1 الفئة الثانية – 54,278 ريال شامل الضريبة

سعر كيا بيجاس 2023 فئة LX S1 الفئة الثالثة – 55,773 ريال شامل الضريبة

سعر كيا بيجاس 2023 فئة EX M1 في السعودية – 57,843 ريال شامل الضريبة

وتتميز السيارة الكورية بواجهة أمامية عصرية وجريئة، فجاءت بالشبك الأمامي الأشبه بـ أنف النمر الذي تشتهر به علامة كيا،فيما جاءت المصابيح الأمامية بتصميم عريض ومسحوب قليلاً للجوانب.

وحصلت السيارة الكورية كذلك على مصدات عميقة بها وحدات إدخال هواء بطابع رياضي في كل زاوية، إلى جانب وجود وحدة إدخال هواء رباعية الشكل كبيرة.

وعلى جانبي السيارة نجد تلك الخطوط البارزة والجريئة التي عززت الانسيابية والديناميكية ، فيما ارتكزت على قاعدة عجلات طويلة نسبياً، وجنوط من الصلب أو الألمنيوم مقاس 14 بوصة.

كما عزز الباب الخلفي المنحدر بصريًا طول هذه السيارة، ويتميز الجزء الخلفي من السيارة بوجود باب سيدان خلفي، بمظهر جانبي رياضي أنيق على نحو يشبه قليلاً “ذيل البطة” إلى جانب وجود الحافة الزائدة في غطاء صندوق الأغراض وزوج من المصابيح الخلفية الأنيقة.

واعتمادًا على السوق، سوف يتم توفير سيارة كيا بيجاس بخيارات ألوان تصل إلى سبعة ألوان طلاء، مما يضمن وجود لون لكل شخصية.

وفي الداخل، حرص الصانع الكوري على دعم مقصورتها بتجهيزات بمستوى جيد مقارنة بسعر السيارة في فئتها، ولعل ما يميزها هو مستوى الرحابة بدون شك.

وجاءت السيارة التي تتسع إلى 5 ركاب،مزودة بمقاعد مكسوة بالقماش، وجاءت المقاعد الخلفية مدعمة بمساند رأس قابلة للضبط.

كما إن قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 2570 مم – التي تعتبر أطول من العديد من السيارات المنافسة، وتعادل العديد من السيارات من الفئة الأعلى- تجعل المقصورة تتمتع بوجود مساحة واسعة للأقدام لجميع الركاب.

كذلك يتوفر في جميع فئات كيا بيجاس 2023 مساند الرأس لشاغلي المقعد الأمامي والقابلة للضبط من حيث الإرتفاع.

فضلاً عن ذلك زودت السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، والتي يمكن من خلالها التحكم في العديد من وظائف السيارة بأزرار واضحة ومريحة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر وحدة التحكم المركزية/الكونسول الأوسط مساحة كبيرة للتخزين لتعزيز قابلية الاستخدام، مع حاملات أكواب مدمجة يمكن الوصول إليها من الأمام والخلف من المقصورة.

وجاءت النوافذ الخلفية في السيارة مزودة بتحكم كهربائي، بالإضافة إلى ذلك يتوفر منافذ AUX، وUSB بحامل مزدوج للهواتف.

وزودت كيا بيجاس بشاشة مقاس 3.8 بوصات أو نظام معلومات ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 7.0 بوصات اختيارية، كذلك حصلت على شاشة عدادات LCD مقاس 2.8 بوصة

وتتميز الشاشة الكبيرة بوجود نظام بلوتوث للاتصال للتمكين من إستخدام تطبيقات Android Auto وApple CarPlay بشكل موحد، كما يمكن تزويد المقصورة بأربعة أو ستة سماعات، حسب مواصفات السيارة.

وتم دمج مكبرات الصوت في الأبواب خلف شبك مصمم خصيصًا لذلك يمتد للخلف أسفل مسند الذراع، كما إن وجود مسند ذراع أوسط للركاب الأماميين، إلى جانب التصميم الداخلي من الأنسجة الأنيقة يجعل المقصورة أكثر جاذبية.

وتعتبر سيارة كيا بيجاس أيضا عملية للغاية لتخزين الأغراض والأمتعة، حيث تبلغ سعة صندوق الأغراض 475 لترًا، وهو ما يكفي لتخزين ما يصل إلى ثلاث حقائب غولف أو عدة حقائب كبيرة.

فيما تم تجهيز سيارة كيا بيجاس بمجموعة من مزايا السلامة، بما في ذلك

أربع وسائد هوائية.

نظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة (ESC).

والتحكم في ثبات السيارة (VSM).

إلى جانب نظام التحكم المساعد لبدء التشغيل على المنحدرات (HAC) .

جهاز تقدير المسافة الخلفية، والتنبيه عند إيقاف السيارة.

حزام ومثبتاتISOFIX لمقعد الأطفال.

ويعمل كل من نظام ESC وVSM بشكل متوازٍ للمساعدة في الحفاظ على ثبات السيارة والتحكم في ظاهرة السحب في المنعطفات،أما نظام HAC يساعد السيارة، إلى جانب الفرامل، في البقاء ثابتة لفترة وجيزة، مما يتيح للسائق الحركة من حالة التوقف التام على المنحدرات على نحو أكثر يسراً.

َوزُدت سيارة كيا بيجاس بمحرك فعال يعمل بنظام (الحقن المتعدد النقاط) بسعة 1.4 لتر وبقوة قصوى تبلغ 95 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة وأقصى عزم دوران يبلغ 132 نانو متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

كما تتوفر المحركات بإمكانية اختيار ناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات.