أظهرت دراسة جديدة أن تناول البرقوق بشكل يومي قد يساعد النساء في الحفاظ على كثافة العظام.

وقيم الباحثون كثافة العظام لـ 235 امرأة بعد سن اليأس، تم تكليف بعضهن بتناول 50غ – ما يقرب من 5 أو 6 حبات برقوق – أو 100غ من البرقوق يوميا لمدة عام.

وقاسوا أيضاً كثافة المعادن في عظام النساء وهندسة العظام وقوة العظام المقدرة، ووجدوا أدلة على أن البرقوق قد يكون مفيدا.

وخلصت النتائج إلى أن 5 أو 6 حبات برقوق يوميا كانت أكثر فائدة، لأن المشاركين كانوا أكثر عرضة لمواصلة النظام الغذائي.

َوعللت أهمية تناول البرقوق في أن المشاركين الذين تناولوا ما بين 10 إلى 12 حبة برقوق، كانوا أكثر عرضة للتوقف عن الدراسة.

وقالت المؤلفة الرئيسية ماري جين دي سوزا، الأستاذة البارزة في علم الحركة وعلم وظائف الأعضاء، إن استهلاك 5 إلى 6 حبات من البرقوق يوميا لمدة 12 شهرا أدى إلى الحفاظ على العظام في الورك، وهو اكتشاف يمكن ملاحظته في ستة أشهر واستمر حتى 12 شهرا.