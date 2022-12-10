أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين بل تضع سياساتها بناء على مصالحها.
وقال وزير الخارجية: “نحن نسعى خلف مصالحنا ومصالحنا نجدها في الغرب ونجدها في الشرق وأينما وجدناها سوف نعمل على تحقيقها”.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن المملكة ستستمر في وضع السياسات بناءً على مصالحها هي وسنبقى منفتحين على وجهات النظر”.
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ال سعود:
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المملكة العربية السعودية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الأخرين بل تضع سياساتها بناء على مصالحها .. فنحن نسعى خلف مصالحنا و مصالحنا نجدها في الغرب و نجدها في الشرق و أينما وجدنها سوف نعمل على تحقيقها. pic.twitter.com/lns01QVm0w
— الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) December 10, 2022
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