أكد العقيد محمد الحمادي متحدث الدفاع المدني أنه مع استمرار الأمطار على العاصمة لم يسجل وفيات وبلاغات احتجاز.

وقال العقيد محمد :” لا زالت الأمطار مستمرة ولازال الدفاع المدني يدعو الجميع إلى التقيد بالارشادات. كما أنه ولله الحمد حتى هذه اللحظة لم يأتي إلينا أي بلاغات احتجاز”.

وأضاف “الحالة المناخية كانت على منطقة الرياض وحائل والقصيم وندعو الجميع بالتقيد بالارشادات طيلة استمرار الحالة المطرية “.

وتابع متحدث الدفاع المدني : لا ننصحكم بالخروج إلى المناطق البرية والتزموا الأماكن الآمنة أثناء هطول الأمطار، حيث أن الحالة المطرية التي نشهدها فيها مخاطرة لنا ولمن معنا عند التوجه لمثل هذه المناطق”.

فيديو | متحدث الدفاع المدني: مع استمرار الأمطار على العاصمة لم نسجل وفيات وبلاغات احتجاز#الإخبارية pic.twitter.com/BmaENKRwJQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2022