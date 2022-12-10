شهد طريق الدمام بعد كوبري المعادن شرقا، يوم أمس الجمعة، حادثا مروعا راح ضحيته شخصين وأصيب 9 آخرين.

وتلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض في الساعة 12:05 من صباح يوم الجمعة: 2022/12/10، بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث انقلاب نقل جماعي في طريق الدمام بعد كوبري المعادن شرقا وبه تعدد إصابات غير معروف.

وأكد الهلال الأحمر، أنه فور تلقي البلاغ تم توجية 10 فرق إسعافية، منها ثلاث فرق تدخل عناية سريع، وحين وصول أول فرقة للموقع وبعد عملية الفرز للحالات، تبين وجود 11 إصابة منها حالتين وفاة.

وأشار إلى وجود عدد 9 إصابات منها حالتين خطيرة وتراوحت الحالات الأخرى بين المتوسطة والطفيفة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلت الحالات إلى المستشفيات القريبة.