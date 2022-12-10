تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكاتها بحق أهالي المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، حيث فرضت مزيداً من القيود على سفر الشبان من الذكور إلى مدينة عدن خوفا من التحاقهم بالقوات الحكومية.

واعتقلت الكثير منهم عند نقاط تفتيش قابعة بين مناطق سيطرتهم ومناطق سيطرة الحكومة في أطراف محافظة تعز.

وقال الأهالي أن نقاط التفتيش الانقلابية في منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز أصبحت مركزاً لاصطياد الشبان المسافرين إلى عدن.

وأضافوا، أن الحوثي تنزل الشبان من حافلات النقل الجماعي لتبدأ التحقيق معهم، وفي حال فشل أحدهم حتى من كبار السن، فسيكون مصيره المعتقلات فوراً.