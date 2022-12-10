نصح محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم السبت، بالاستعداد بالملابس الشتوية لكبار السن والأطفال لاستقبال الكتلة الهوائية الباردة من اليوم.

وقال عقيل العقيل، عبر قناة “الإخبارية”، أن هطول الأمطار كان متوسط إلى غزير على منطقتي القصيم والرياض، ومازالت الأمطار تهطل على الرياض بما فيها العاصمة والمناطق الجنوبية منها.

وأشار إلى أن على المواطنين أخذ الحيطة والحذر بسبب توقع استمرار هطول أمطار حتى مساء هذا اليوم وبخاصة المسافرين على الطرق الرابطة بين العاصمة الرياض حتى المنطقة الشرقية، لافتا إلى أنه يلي ذلك ارتفاع في نسبة الرطوبة الجوية وتكون الضباب.