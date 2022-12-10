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السبت10 ديسمبر

شاهد.. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤدي مناسك العمرة

منذ 3 دقيقة
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شاهد.. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤدي مناسك العمرة
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أدى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم السبت مناسك العمرة وذلك بعد انتهاء أعمال القمة الخليجية الصينية.

وكان في استقبال البرهان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وغادر رئيس مجلس السيادة السوداني الرياض متوجهاً إلى جدة، بعد مشاركته في “القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية”.

 

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