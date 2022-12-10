أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن رصد ارتفاع في حالات الانفلونزا خلال هذا الموسم.

وأكد العبد العالي أن أهم طريقة لمواجهة نشاط فيروس الانفلونزا هي أخذ لقاح الانفلونزا، مؤكداً أنه ما يشاع

حول تسبب لقاح فيروس كورونا في خفض المناعة غير صحيح .

َوحول كيفية الحصول على لقاح الإنفلونزا، قال :” ندخل على تطبيق صحتي فيروس الانفلونزا ومن ثم أخذ موعد والذهاب إليه”، مبيناً أنه هناك زيادة في الاقبال على أقسام الطوارئ، ووجود حالات في العناية المركزة بسبب الانفلونزا

ودعا متحدث الصحة الجميع إلى أهمية التقيد بالإجراءات الصحية خلال الحالة الماطرة التي تشهدها البلاد وخصوصاً مرضى الربو.