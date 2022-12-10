أوضح المهندس فهد الشريم، المشرف العام على محفظة القضاء، هل سيكون للطبيب مساحة للدفاع عن نفسه حال حدوث خطأ طبي.

وقال المهندس فهد الشريم، عبر مداخلة هاتفية على قناة “السعودية”، الدائرة القضائية ستستعين في حكمها برأي الخبير المختص في مثل المجال هذا، وهناك لجنة تنظر الأمر ابتداء من المرفق الصحي الذي حدثت فيه المشكلة.

وأكد “الشريم” أنه ثم إذا لم يقتنع القاضي بالتقرير المقدم له الحق في الاستعانة برأي طبيب آخر، لافتًا إلى أن الأخطاء الطبية تحت مجهر المحاكم العدلية، مشيرًا إلى اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

#من_السعودية | هل سيكون للطبيب مساحة للدفاع عن نفسه حال حدوث أي خطأ طبي؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/68eaUj2nBp — قناة السعودية (@saudiatv) December 10, 2022