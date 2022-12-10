لقي رجل أعمال مصري يدعى كمال الشرقاوي مصرعه أثناء مساعدته لقوات الحماية المدنية خلال عملية إنقاذ لـ4 أشخاص انهار عليهم “حفر أرضي للتنقيب عن الآثار”.

وكشف سلامة الصغير، ابن عم رجل الأعمال تفاصيل الحادث، قائلًا: “كنا سهرانين في فرح واتصل علينا ابن عمنا ساكن ناحية الجب، وقال فيه جماعة وقع عليهم حفر على بعد كبير لتحت ومحتاجين حفار وعلى الفور قام الحج كمال بالذهاب إلى الأشخاص وأخذ أخوه وراح جاب حفار وبعت جاب لهم فطار وغذاء ومسبهمش. الله يرحمه كان واهب نفسه للناس كلها”.

وتابع ابن عم آخر لكمال الشرقاوي: “وهو بيطلع الناس من تحت الأرض مالت عليهم حيطة تسببت في وفاة الحج كمال وأحد الأشخاص”.

وودع الآلاف بمحافظة سوهاج رجل الأعمال، الذي أُطلق عليه “شهيد الشهامة”، إذ أقيمت له جنازة حضرها الآلاف، كما شارك بتشييع الجثمان قيادات أمنية وتنفيذية والآلاف من أهالي مراكز سوهاج والمحافظات المجاورة.