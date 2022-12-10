كشف المحلل الاقتصادي عيد العيد أن حجم التبادل التجاري المتوقع بين المملكة والصين 120 مليار دولار .

وقال “العيد” خلال ظهوره على قناة الإخبارية أن الصين استطاعت أن تصبح الشريك الأول للمملكة وأوضح أنه حتى نهاية شهر أكتوبر وصل حجم التبادل التجاري ما بين المملكة والصين إلى 98 مليار دولار.

وأضاف أنه من المتوقع ان يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في نهاية العام إلى 12 مليار وهذا أكبر رقم لحجم التبادل التجاري بين المملكة وأي دولة أخرى.