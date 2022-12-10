أظهر مقطع فيديو قيام مجموعة من الطالبات الجامعيات في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، غربي البلاد، بإضرام النار في علم النظام الإيراني، وسط هتافات مناهضة لنظام طهران.

ووثق مقطع فيديو آخر من جامعة سنندج، طالبات يهتفن ضد النظام ويؤكدن على استمرارية التظاهرات الشعبية رغم محاولات النظام قمعها، وفق ما نقله موقع “إيران انترناشيونال”.

وفي جامعة “بهشتي”، شمالي العاصمة طهران، أقيمت مظاهرة طلابية وسط الجامعة للتضامن مع الانتفاضة الشعبية في البلاد.

وأيضاً شاركت مجموعة من طالبات جامعة الزهراء في طهران بالتنديد بإعدام الشاب محسن شكاري. ورفعت الطالبات لافتات كتب عليها: “لا للإعدام”.

وتتواصل الاحتجاجات الغاضبة في إيران عقب إعلان إعدام الشاب محسن شكاري على خلفية مشاركته بالتظاهرات بعد وفاة مهسا أميني، حيث أدين شكاري وحكم عليه بالإعدام، بعدما أغلق طريقاً واتُهم بجرح أحد عناصر الباسيج.

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" قيام مجموعة من الطالبات الجامعيات في مدينة سنندج، غربي #إيران، بإضرام النار في علم النظام الإيراني، وسط هتافات مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/3EzUjPeyNv — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 10, 2022