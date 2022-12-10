صرح إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، بأنه اكتشف أن كريستيانو رونالدو يريد مغادرة النادي بعد مقابلته مع محطة “توك تي.في” والتي قال فيها إنه لا يحترم المدرب الهولندي، لكنه لم يكن يعلم من قبل.

وقال تن هاغ: “أراد الرحيل، وكان هذا الأمر واضحا تماما وبالتأكيد، عندما لا يريد اللاعب أن يكون في هذا النادي فعليه المغادرة”.

وتابع: “كانت المقابلة هي المرة الأولى التي قال فيها إنه يريد الرحيل. أعتقد أنه لا يمكن قبول ذلك من وجهة نظر النادي”، مضيفا: “ستكون هناك عواقب عند اتخاذ هذه الخطوة، كان يعلم العواقب، وقبل ذلك لم يخبرني قط”.

وأضاف: “في الصيف تحدثنا مرة واحدة، جاء وقال لي ‭”‬سأخبرك بعد سبعة أيام‭ ‬ بشأن ما إذا كنت أريد البقاء‭”‬. ثم عاد وقال “أريد البقاء”.