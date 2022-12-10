أكد استشاري الأمراض المعدية د. عوض العمري أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال ويستخدم في المملكة منذ سنوات طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية أن لقاح الإنفلونزا ليس جديداً وخضع لاختبارات طويلة ويتم تجديده سنوياً على حسب نوعية الإنفلونزا المنتشرة في العام الماضي لأخذه.

وتابع أنه يستخدم في الحج منذ سنوات طويلة ويستخدم بصفة دورية سنوية في السعودية وكل دول العالم منذ سنوات طويلة.