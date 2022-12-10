أكد المدرب لويس فان خال، انتهاء مسيرته مع منتخب هولندا بعد خروجه من الدور ربع النهائي لمونديال قطر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقال المدرب عقب المباراة التي أقيمت أمس الجمعة: “لن أتابع عملي كمدرب مع المنتخب الهولندي. كانت مباراتي الأخيرة في ثالث فترة لي”.

وأضاف “أنا فخور جدا، استدعيت العديد من اللاعبين الشباب، لكي يتعلموا. أسسنا تشكيلة، وعندما أنظر خلفي، أرى أمورا إيجابية، لا يخالجني شعور أنني خسرت، لمجرد أن ذلك حصل بركلات الترجيح”.

واستكمل: “في مطلق الأحوال، ما أتركه خلفي هي تشكيلة رائعة. هو منتخب متماسك جدا وتقني. أشرفت على تدريبه خلال 20 مباراة، ولم نخسر أبدا. هو جيد لسبب ما. كما لعبنا ضد أفضل الدول”.