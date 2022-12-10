أكد استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، على أهمية الحفاظ على مفاصل الجسم من البرودة حتى لا يصاب الشخص بالروماتيزم.

وقال الاستشاري في تصريحات تلفزيونية: “الروماتيزم حوالي 120 نوع منهم من قابل للشفاء ومنهم من يحتاج إلى أدوية، وهو مختلف عن الهتاب المفاصل”.

وأضاف: “ليس كل حالة روماتيزم معناها التهاب مفاصل، كل شخص قد يكو أصيب في فترة من حياته بالروماتيزم، وهم شيء الحفاظ على المفاصل من البرودة”، مؤكدا أن توجيه التكييف على الجسم يسبب “الروماتيزم”.