التقطت كاميرات ملعب الثمامة لقطة جميلة للمدرب الفرنسي والمدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد مع طفل من ذوي الهمم أثناء مباراة المغرب والبرتغال ضمن منافسات ربع نهائي مونديال قطر.

وظهر الطفل الذي يجلس على كرسي متحرك وهو يطلب من أحد الأشخاص القيام بالتقاط صورة له مع رينارد لكن الأخير أمسك بهاتف الطفل من يده والتقط هو صورة سيلفي له مع الطفل .

ووثق الفيديو فرحة الطفل الذي ارتسمت على وجهه الابتسامة فيما كان رينارد يبتسم ومتحمس عند التقاط الصورة.