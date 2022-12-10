أكد المستشار القانوني فيصل الميموني، أن الترويج والإيهام بالعسل الطبيعي 100% وهو غير ذلك يعتبر غش غذائي.
وأوضح الميموني خلال قناة “الإخبارية”، أن عقوبة ذلك الأمر هو السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال.
وأضاف: “المتداول له والذي يقول ما صنعت ولا أعرف شيء، نقول له أنت شريك في ذلك وترويجك لهذه الغش يعرضك لنفس الغرامة والحبس”.
فيديو | المستشار القانوني فيصل الميموني:
الترويج والإيهام بالعسل الطبيعي وهو غير ذلك يعتبر غش غذائي عقوبته السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dI9QUzSR1G
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2022
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