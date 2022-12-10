أكد المستشار القانوني فيصل الميموني، أن الترويج والإيهام بالعسل الطبيعي 100% وهو غير ذلك يعتبر غش غذائي.

وأوضح الميموني خلال قناة “الإخبارية”، أن عقوبة ذلك الأمر هو السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال.

وأضاف: “المتداول له والذي يقول ما صنعت ولا أعرف شيء، نقول له أنت شريك في ذلك وترويجك لهذه الغش يعرضك لنفس الغرامة والحبس”.