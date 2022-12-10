وثقت الكاميرات ردة فعل لاعب منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بعد الهدف الأول للمغرب في مرمى منتخب بلاده، في لقاء المنتخبين اليوم السبت، والذي بدى مصدوما.

وكان يوسف النصيري قد سجل هدف المغرب في الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالي من مرماه.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم بفوز المغرب 1-0.