شهدت مباراة منتخبي المغرب والبرتغال اليوم السبت، واقعة طرد مشجع، أقدم على إلقاء زجاجة مياه على كريستيانو رونالدو قبل نزوله للملعب بدقائق.

وتتابع الجماهير اليوم مباراة المغرب والبرتغال في ترقب شديد لمن الفائز، حيث تفوق منتخب المغرب على نظيره البرتغالي بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول من اللقاء، المقام حاليا على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وسجل يوسف النصيرى هدف المغرب فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالى من مرماه.