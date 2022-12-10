وجهت المختصة الاجتماعية والأسرية د. الهنوف الحقيل رسالة للمرأة للتعامل مع المتحرشين.

وأوضحت “الحقيل” خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن المتحرش نوعين فهناك متحرش مريض وآخر ذكي ، والتعامل معه يحتاج إلى وعي وتربية للحفاظ على مشاعرها.

ولفتت إلى أن البنت لا تعمل حصانة في قضية القلب والمشاعر وأساليب العلاقات الغير واضحة موجهةً رسالة للفتيات : ” لو حصنتي قلبك حصنتي جسدك”.