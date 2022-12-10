كشفت وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام د. عهود الفارس ، إن الوزارة بدأت بتعليم اللغة الصينية في بعض المدارس الحكومية والأهلية كمادة اختيارية في المرحلة الثانوية منذ 3 سنوات.

وقالت بمداخلة مع قناة الإخبارية، أنه سيتم التوسع في إتاحة تدريس اللغة الصينية ضمن المقررات الاختيارية في نظام المسارات للمرحلة الثانوية.

وتابعت “الفارس” أن الوزارة اعتمدت اللغة الصينية كأحد اللغات الاختيارية ويتم تدريسها بعد وضع خطة بشأن المنهج والمقررات اللازمة.