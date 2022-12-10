نشر حساب الملك سعود صور لبوابة الجامعة الإسلامية في سلطانة التي أنشأها الملك سعود بأمر ملكي في 25 ربيع الأول 1381 هـ الموافق 6 سبتمبر 1962م .

كما أهدى الملك سعودي المباني بجانب قصره قصر سلطانة ، الذي أصبح فيما بعد سكنا لأمراء المدينة المنورة حتى الآن .

وقال الملك سعود – رحمه الله – عند افتتاحها : لقد رأيت من واجبي أن أخدم هذين الحرمين الشريفين ، وأن أبدأ العمل في نشر الدعوة الإسلامية.

وأمر الملك سعود ببناء قصر السلطانة عام 1373هـ عندما زار المدينة المنورة لوضع حجر الأساس لتوسعة المسجد النبوي الشريف، ووهب الملك سعود قسم من قصر السلطانة في عهده للجامعة الإسلامية والتي تقع بجوار القصر .

وفي عام 1985م 1405 هدم قصر السلطانة وبني قصر جديد في مكانه ولا يزال القصر يستخدم كمنزل لأمراء المدينة المنورة حتى يومنا هذا.

