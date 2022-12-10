أوضح الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد أفضل الاستثمارات والأقل خطورة في سنة 2023.

وقال “السعيد” لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” أنه يجب أن لا يبقى نقد مع الأفراد إلا ويستثمر حتى يحقق عائد جيد يغطي التضخم.

لافتاً إلى أن أسواق الأسهم تعطي عائد جيد ، يأتي بعد ذلك الصكوك المتداولة والودائع والاحتفاظ ببعض العملات الأجنبية مثل الدولار.