كشف الدكتور سلطان الشريف – مستشار بيئي ورئيس فريق رصد الحياة الفطرية عن رصد مسح ميداني لأنواع نباتات سعودية تملك ما يزيد عن ١٠٠ مركب طبي فعال يساهم في محاربة المواد الميكروبية والسرطان والالتهاب.

وأوضح الشريف أن المملكة تتميز بالتنوع النباتي حيث أن البيئة خصبة ، مشيرا إلى أو هناك شراكة في المسخ الميداني بالبحث في تلك النباتات من الصين والسويد ومصر والسودان وباكستان ودول مختلفة في العالم ، وبعد الانتهاء من البحث العلمي يتم عرضه على مجله علمية وهي التي تأخذ القرار النهائي بأن هذا البحث يرتقي بأن ينشر عالميا .

وعن مدى الاستفادة من تلك المركبات قال المختص “الخطة التي تمر بها هذه المركبات طويلة وتستغرق عدة سنوات الخطوة الأولى هي العثور على نبات يحتوي على مستخلص له اني واعد يخدم إحدى الأمراض المستعصية ثم اختبار الصيدلي على حيوانات التجارب وبعد ذلك الإنسان كمرحلة متقدمة قبل الاعتماد النهائي “.