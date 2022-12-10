وثق مقطع فيديو احتفال أمير قطر، تميم بن حمد، بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال 2022، عقب فوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد السبت في الدور ربع النهائي.

وظهر الأمير القطري في منصة ملعب الثمامة وهو يبتسم ويصفق بحرارة فرحا بتأهل “أسود الأطلس”.

وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، بضربة رأسية قوية.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

وينتظر المغرب في الدور المقبل الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين فرنسا وإنجلترا.