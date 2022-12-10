ظهر الأمير هاري وزوجته ميغان في المسلسل الوثائقي وهما يهاجمان النظام الملكي البريطاني، ويصفانه بـ”العنصري”.

وتضمن المسلسل السخرية من الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، وأفراد العائلة الملكية، إذ ظهرت ميغان في أحد المشاهد وهي تسخر من تحية الملكة، بينما تنحني بشكل مبالغ فيه، وفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكشفت الممثلة الأميركية، في المسلسل عن التقاليد المتبعة داخل القصر الملكي، قائلة: “إنها سريالية”، مشبهة مراسم العشاء داخل القصر بالنظام المبتذل في العصور الوسطى.

كما استنكرت عشاءها الأول مع الأمير ويليام وزوجته، كيت ميدلتون، قائلة “كنت أرتدي الجينز الممزق والتقيت بهم حافية القدمين، لم أكن أدرك أن هذا أمر مزعج لكثير من البريطانيين”.

بدوره، انتقد الأمير هاري مستوى كراهية أفراد العائلة المالكة البريطانية لزوجته ميغان وطفلهما آرتشي، قائلا “وظيفتي هي الحفاظ على أمن عائلتي”.