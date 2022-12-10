روى المواطن عبدالله القحطاني شقيق المبتعث الراحل تركي القحطاني مسيرة أخيه العلمية رغم مرضه التي توجت بشهادة الدكتوراة من جامعة برمينغهام بعد وفاته.

وقال “عبدالله القحطاني” أن أخيه بعد انتهاء الثانوية تعرض لحادث مميت ونجا بحياته لكنه أصر على أن يكمل جامعته وأخذ البكالوريوس في العلوم السياسية وأكمل كذلك الماجيستير وحصل على شهادة الموارد البشرية.

وأضاف أنهم اكتشفوا المرض بعد انتهاء الماجيستير وفي بداية دراسة الدكتوراه ما اضطره للتأجيل في دراسته، وبمساندة زوجته وإصراره نجح في تحقيق هدفه.

وأكد أن شقيقه أثبت لنفسه ولعائلته ولزملائه أنه يستطيع ، مشيراً إلى أنه كان قد استأصل القولون كله عندما كان يحضر للدكتوراه.

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