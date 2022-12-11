أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم إهدار الماء البارد في الشتاء إلى أن يأتي الساخن.

وقال عبدالكريم الخضير:”إذا كان السائل ومَن في حكمه يَتضرر مِن استعمال الماء البارد قبل وصول الماء الساخن فلا مانع من إهداره حتى يصل الماء الساخن، وإن فَتح الماء من أول الأمر في إناء يَنزل فيه الباردُ أولًا، ثم يَنزل فيه الساخنُ فيختلط بالبارد فيكون معتدلًا، فهذا أولى وأحفظ للماء”.

وأشار:” فالأصل أن إهدارَ الماء والإسرافَ فيه لا يجوز؛ لأنه بُذِلت في تحصيله الأموال، وإهدارُه وإضاعتُه إضاعةٌ للمال”.

وتابع:”على كل حال إذا كان لا يتمكن مِن جمعه مِن أول الأمر في إناء ينزل فيه البارد، ثم ينزل عليه الساخن فيعتدل –كما ذكرنا- فلا مانع مما ذُكر في السؤال من إهدارِ الماء البارد؛ لأن استعماله مُفردًا يَضر بالمتوضئ والمغتسل”.