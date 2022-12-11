كشف الدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض المعدية عن أفضل الحلول لمواجهة الإنفلونزا.

وقال باهبري أن التوتر يؤدي إلى ضعف المناعة الذي يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا ثم الإنفلونزا ثم الفيروس المخلوي التنفسي.

وأكد استشاري الأمراض المعدية على أهمية الحصول على التطعيم اللازم والانتباه لارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار.