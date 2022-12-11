شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة ساحرة، وعلقت “يوم 6 12 22 .. أشكرك على كل الحب الذي أظهر لي في عيد ميلادي ، شكرًا جزيلاً لك على قضاء يومي بأمنياتك الرائعة. اليوم ، رغم أنه عيد ميلادي ، إلا أنه كان يومًا صعبًا للغاية بالنسبة لي! أشكر الله على كل شيء وأشعر بالامتنان لكل ما أملكه من أجل عائلتي وأصدقائي وعشاقي ومتابعي”.

واعتمدت سارة سلامة على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

وتتميز سارة سلامة، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.