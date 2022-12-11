نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت هيفاء وهبي من سيارتها بإطلالة شتوية ملفتة، كشفت عن رشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمالها.

وحددت منصة شاهد vip يوم 25 ديسمبر الحالي ، موعدا نهائيا لعرض فيلم أشباح أوروبا والذى تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي ، علي الرغم من استمرار فى دور العرض السينمائية حتي الآن .