علق المدير الفني لمنتخب ‎فرنسا ديدييه ديشامب، على المواجهة المرتقبة أمام المغرب، وذلك بعد فوزه الثمين على البرتغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال ديشامب:” منتخب المغرب هو المنافس الذي لم نتوقع أن نلعب أمامه”.

وتابع المدير الفني لمنتخب ‎فرنسا:”ما حققه منتخب المغرب يؤكد أننا سنلعب أمام خصم قوي”.

وكان يوسف النصيرى سجل هدف المغرب فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، من ضربة رأسية لحظة خروج الحارس البرتغالى من مرماه.