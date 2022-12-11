دعت قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، مُستخدمي عدد من الطرق بمكة المكرمة وعسير لأخذ الحذر من هطول أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق، إلى أن الحالة الجوية في مكة المكرمة تشمل محافظات القنفذة والليث والمظيلف والشعيبة، كما تشهد ذات الحالة الجوية محافظات النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط والربوعة بعسير.

كما أهابت بقائدي المركبات في هذه المناطق أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة من حولهم من مستخدمي الطرق.