علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على فوز منتخب المغرب على البرتغال بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهما في مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال ضاحي خلفان:”المنتخب المغربي دفاعه ممتاز وحارسه ممتاز”، مشيرا:”بقى فقط على المهاجمين أن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم في المباريات القادمة”.

وتابع ضاحي خلفان:” انفردوا بالحارس وضاع الهدف الثاني”.

وكان منتخب المغرب تغلب على منتخب البرتغال بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهما في مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.