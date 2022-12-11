كشفت الفنانة “أنغام” عن أصعب اللحظات التي عاشتها وقت الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وقالت أنغام: “أصعب لحظة عشتها لما قالوا لازم نفتح بطنها تاني، وفيه حاجة من عند ربنا حصلت”، مشيرة:” من أصعب اللحظات التي عاشتها أيضا عند تركيب ” تيوب “ في الأمعاء.

ولفتت:“كانوا مركبين ليا خرطوم في الأمعاء، وكنت خايفة أروح في النوم مقدرش أتنفس وفضلت خايفة أنام من صعوبة التنفس وكانت أصعب اللحظات”.

وتابعت أنها تعرضت لكوابيس كثيرة رفضت أن تكشف تفاصيلها، موضحة:”عشت كوابيس صعبة، مش عايزة أخوفكم منها”.