كشفت أخصائية التغذية الدكتورة وجدان قطب، عن فوائد الزيتون وأوراقه وزيوته في تخفيض الكوليسترول بالدم وتخفيض الضغط والسكر.
وقالت وجدان قطب:”تناول منقوع أوراق الزيتون يخفض الكوليسترول ويوازن الضغط والسكر ومفيد للجهاز الهضمي “.
وأشارت:”زيت الزيتون مفيد للعضلات”، موضحة أن تناول منقوع الزيتون يستعمل يوميا مثل الشاهي.
وتابعت:”منقوع ورق الزيتون للاستعمال اليومي وليس التخزين ومن الممكن إضافة نكهة له كاليانسون والبابونج”.
وجدان قطب – أخصائية تغذية: الزيتون وأوراقه وزيوته لها فائدة في تخفيض الكوليسترول بالدم وتخفيض الضغط والسكر@DietitianWejdan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rwZNgFt3TE
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 10, 2022
وجدان قطب – أخصائية تغذية: منقوع ورق الزيتون للاستعمال اليومي وليس التخزين @DietitianWejdan#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8SuSe6wgw7
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 10, 2022
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