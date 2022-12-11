كشفت أخصائية التغذية الدكتورة وجدان قطب، عن فوائد الزيتون وأوراقه وزيوته في تخفيض الكوليسترول بالدم وتخفيض الضغط والسكر.

وقالت وجدان قطب:”تناول منقوع أوراق الزيتون يخفض الكوليسترول ويوازن الضغط والسكر ومفيد للجهاز الهضمي “.

وأشارت:”زيت الزيتون مفيد للعضلات”، موضحة أن تناول منقوع الزيتون يستعمل يوميا مثل الشاهي.

وتابعت:”منقوع ورق الزيتون للاستعمال اليومي وليس التخزين ومن الممكن إضافة نكهة له كاليانسون والبابونج”.